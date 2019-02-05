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5 февраля 201909:09 Антон Сильвоник

На Бурее ушла угроза подтопления сел

Военные провели новые подрывы на реке Бурее, где устраняют последствия масштабного оползня. Работы предстоит еще много, но самое главное, благодаря усилиям специалистов ушла угроза подтопления сел.

Уровень водохранилища возле Бурейской ГЭС перестал спадать. Это стало возможным благодаря прорыву оползня, сошедшего в реку в Хабаровском крае. Сейчас военные продолжают работать на гребне перемычки. Правда, теперь все заряды значительно меньшей мощности.

Освободили. Другого слова гидрологи подобрать не могут. Спустя полтора месяца после того, как Бурея была поделена на две части, реке, наконец, открыли путь. Она шумит, бурлит, словно рвется скорее наполнить собой истощавший нижний бьеф.

Равнинная Бурея в этом месте сейчас напоминает, скорее, горную реку. Сейчас она закована в узкий канал. Его длина 160 метров, глубина — 19, глубина под водой — 4 метра. Точную ширину канала сказать нельзя, потому что с каждым часом Бурея подмывает породу и таким образом освобождает себе путь вниз по течению.

Над созданием этой стратегически важной протоки военные трудились в три смены. Израсходовано больше 100 тонн тротила, свыше 12 километров специального кабеля. Первый взрыв прогремел еще 22 января. Перемычку прорвали спустя 10 дней. Задачу, поставленную президентом, выполнили. Но останавливаться на достигнутом здесь не собираются.

"Мы предполагаем последовательными взрывами углубить и расширить проран для того, чтобы еще большие объемы воды были сброшены. Заместителем министра обороны нам поставлена задача к 18 числу выполнить весь объем работ по второму этапу", — рассказал профессор Общевойсковой академии Военного учебно-научного центра Сухопутных войск Алексей Франскевич.

Лишний грунт убирают бульдозерами. Вертолетом сюда доставили и буровую машину. С ней установка зарядов пойдет быстрее. Новые взрывы на гребне слышны ежедневно.

От идеи сделать второй проран инженеры отказались. Расширить имеющуюся протоку проще, потому и мощность зарядов меньше. Один широкий канал позволит весной не застаиваться льдинам. Пока ледоход не начался, в верхнем и нижнем бьефах работают гидрологи.

"За сутки, после того как произошел подрыв, вода упала на три сантиметра. Это мало пока", — говорит гидролог Иван Матвеев.

Ключевое слово — "пока". Если в первый день через канал каждую секунду проходило 250 кубометров воды, то на второй — этот показатель стал больше.

"Это естественным образом только за сутки. Потому что эти сутки мы практически ничего не взрывали. Вот за сутки произошел размыв берегов, углубление дна. Объем воды увеличился вдвое, и сейчас составляет где-то 600 кубических метров в секунду", — говорит начальник управления железнодорожных войск Восточного военного округа Андрей Козлов.

Сейчас уровень водохранилища возле Бурейской ГЭС перестал понижаться. Станция может работать в штатном режиме. За последние сутки к оползню было доставлено еще 20 тонн взрывчатки. Расширять русло военные будут еще две недели.

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