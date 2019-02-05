Боксер Бетербиев вызвал на бой Ковалева

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF Артур Бетербиев заявил, что заинтересован в объединительном поединке с соотечественником Сергеем Ковалевым, который 3 февраля вернул себе чемпионский пояс WBO в этой же весовой категории, взяв реванш у колумбийца Элейдера Альвареса.

"У него теперь есть пояс. Я тоже владею титулом. Бой с ним должен получиться хорошим. Давай сделаем это, Ковалев", – приводит слова Бетербиева tvasports.ca.

35-летний Ковалев в профессиональной карьере одержал 33 победы, потерпев три поражения. У 34-летнего Бетербиева 13 побед из 13. Все свои бои россиянин завершал досрочно.

В свое время Бетербиев по очкам побеждал Ковалева на любительском ринге. Однако последний не согласился с решением судей, посчитав его несправедливым.