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5 февраля 201909:13

На Кубани сиротам купили квартиры в бараке для заключенных

Global Look Press

На Кубани детям-сиротам купили квартиры в бараке для заключенных.

Скандал произошел в Усть-Лабинском районе. По данным Следственного управления Следственного Комитета по Краснодарскому краю, районная администрация провела электронные аукционы и купила 10 квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их стоимость составила свыше 9,4 миллиона рублей.

Глава администрации Николай Артющенко подписал акты приема-передачи с указанием того, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. При этом не была проведена обязательная экспертиза жилья.

Следователи выяснили, что раньше в этих бараках содержались заключенные. Согласно выводам эксперта, квартиры непригодны для проживания. Против чиновника возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

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