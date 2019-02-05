Япония хочет защититься от ракет КНДР американскими - на Курилах

Южные Курилы – это идеальное место для размещения американских ракет.

Как пишет издание Japan Business Press, расположение средств ПВО на острове Итуруп позволит защитить США и Японию от северокорейских баллистических ракет. Эти орудия смогут сбить ракету на раннем этапе ее запуска.

Также газета перечисляет и те риски, которые получит Россия от американской системы ПВО. США смогут блокировать порт Владивосток, который является базой Тихоокеанского флота. Также передача трех островов Японии лишит Россию возможности контролировать незамерзающий пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом.

Как сообщает РИА Новости, издание приходит к выводу, что Москва не отдаст Японии острова, так как они имеют для нее большое стратегическое значение.

Между тем месяц назад командующий вооруженными силами Соединенных Штатов в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес заявил, что США не намерены разворачивать войска на островах южной части Курил в том случае, если они будут переданы Японии.



Между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны. Условием подписания соглашения Токио называет передачу островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.