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5 февраля 201910:39

Америка жалуется, что Россия затрудняет ее экспорт

Global Look Press

США обвинили России в системном нарушении норм Всемирной торговой организации и создании препятствий для экспорта американских товаров на свои рынки. Такой вывод следует из отчета торгпреда США. Причем в документе отмечается, что будут изучены и применены все меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США, передает РИА Новости.

По мнению авторов документа, самые большие препятствия торговле создают не пошлинные меры, а правила локализации производства, некоторые налоги и сборы, требования фитосанитарного контроля. Кроме того, недовольство авторов вызывают и правила экспорта из России.

При этом в отчете признается тот факт, что возможности напрямую обсуждать эти вопросы с Москвой ограничены из-за прекращения двусторонних контактов после событий на Украине в 2014 году.

 

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