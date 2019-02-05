Как могли назвать фильм "Белое солнце пустыни" и откуда взялись знаменитые цитаты

Знаменитый драматург, сценарист и режиссер Рустам Ибрагимбеков отмечает сегодня 80-летие. Первый же сценарий, который он написал для кино, принес автору настоящую славу. Фильм "Белое солнце пустыни" стал культовым, в кинотеатрах его посмотрели миллионы зрителей. Но мало кто знает, что некоторые эпизоды картины Ибрагимбеков списал со своей личной жизни.

Слава и признание? Случай и везение, философски замечает Рустам Ибрагимбеков. Молодой сценарист из Баку был приглашен именитыми режиссерами Кончаловским и Чухраем как специалист по Востоку.

Вместе с Валентином Ежовым Ибрагимбеков пишет сценарий фильма, спустя годы ставшего обязательным к просмотру перед полетом в космос. А тогда, в конце 60-х, это был творческий эксперимент и новаторство. Сцена с икрой, например, — из наболевшего.

- Не могу я ее проклятую!

"Я родился и вырос в Баку, у меня всегда было очень много икры. И эта фраза — "ну не могу я ее уже", ее сказал мой товарищ", — рассказывает режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Рустам Ибрагимбеков.

Жесткий и непримиримый герой "истерна" по ходу пьесы превращается в простого хорошего человека.

- И называйте меня просто — товарищ Сухов.

"Должен был сниматься другой актер, но он запил", — вспоминает сценарист.

Название фильма рождается в чиновничьем кабинете. Первоначальное – "Спасите гарем" — Госкино сочло легкомысленным. Попросили что-нибудь нейтральное. Так появилось название — "Белое солнце пустыни".

Народное кино разошлось на цитаты.

- Я мзду не беру, мне за державу обидно.

В его жизни случались соавторства, в котором каждый понимал другого с полуслова.

"Жизнь переходит в творчество, творчество — в жизнь, и где границы, никто не знает, а у Рустама, он и есть начало жизни и творчества: и то, и другое выходит из его системы координат, которую он когда-то определил для себя", — считает художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков.

Оскароносные "Утомленные солнцем", где с Никитой Михалковым писали сценарий, в четыре руки.

"Все это увидено глазами девочки, которая полна радости. И вот эта двойственность, когда одни люди говорят: "Ах, как было замечательно", а другие люди говорят: "Это такое страшное время", — и то, и то правда", — говорит Ибрагимбеков.

Он работает, а годы — отступают. Вот и новая пьеса — об этом.

"Я, как моя героиня, не хочу сдаваться", — говорит драматург.