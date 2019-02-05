Топ-менеджер "Аэрофлота" дал 50 тысяч, чтобы ему разрешили летать

Задержанный заместитель директора департамента производства полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолий Якимчук обвиняется в попытке дать взятку в размере 50 тысяч рублей.

Деньги предназначались председателю врачебно-летной экспертной комиссии, чтобы тот способствовал выдаче положительного заключения о годности к летной работе, несмотря на наличие у взяткодателя заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили в Следственном комитете России.

Дело возбуждено по статье "Дача взятки должностному лицу" УК РФ (максимальное наказание по ней составляет 8 лет лишения свободы). Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, передает ТАСС.