Чемпионка UFC Аманда Нуньес может завершить карьеру

Бразильянка Аманда Нуньес, которая носит два чемпионских титула американской лиги UFC в женских легчайшем и полулегком дивизионах, заявила, что может завершить карьеру профессионального бойца смешанных единоборств. Ее к этому призывает семья.

"Когда я вернулась домой, мама сказала: "Думаю, ты должна уйти из спорта. Ты уже добилась всего, что было возможно. Чего ты еще хочешь? Ты чемпионка в двух дивизионах. Возможно, тебе нужен перерыв. Ты отдохнешь немного, а потом вернешься и подерешься снова", — призналась спортсменка.

Нуньес отметила, что ей еще не звонили насчет боя со шведкой Холли Холм: "Но я очень жду этого, — цитирует чемпионку сайт MMA Junkie. – Посмотрим. Думаю, это очень интересный бой. Холм – единственная экс-чемпион, с кем я не встречалась. Это наверняка будет хороший поединок".

При этом спортсменка говорит, что устала от больших боев: "Да, все счастливы, рады за меня, гордятся мной. Но я хочу немного отдохнуть и сосредоточиться на карьере Нины (Нина Ансарофф, подружка Аманды, также боец UFC, – прим. ред.). Но сейчас я хочу бой с Холм – я готова к этому вызову".