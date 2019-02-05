Экс-тренер "Зенита" Адвокат может возглавить "Фейеноорд"

Известный голландский специалист Дик Адвокат, работавший наставником футбольной сборной России и питерского "Зенита", может продолжить тренерскую карьеру после завершения контракта с клубом "Утрехт". 71-летний Адвокат получил предложение от "Фейеноорда".

Некоторое время назад в прессе прошла информация, что соглашение с "Утрехтом" голландец продлевать не собирается и завершит работу с командой грядущим летом. И, казалось, что новый вызов Адвокат принимать не собирается.

Но в "Фейеноорде" сложилась ситуация, когда Джованни ван Бронкхорст решил покинуть клуб нынешним летом, и Адвокат, сообщает издание Voetbal International, единственный кандидат на замену. При этом инсайдеры сообщают, что вопрос может быть решен положительно уже в самые ближайшие дни.

Кажется, что Адвоката, который всегда был достаточно требователен к финансовой стороне дела, вполне устраивает предложение "Фейеноорда" в плане зарплаты, но он также хотел бы определить для себя, какие цели ставит руководство клуба.