Роковая перепланировка? Жертвы пожара в звездном доме провалились прямо в огонь

Пожарные завершили работу на месте крупного пожара в жилом доме дореволюционной постройки — на Никитском бульваре в центре Москвы. В этой страшной трагедии погибли, по сообщению СК, восемь человек, в том числе двое детей.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, сейчас на месте пожара работают городские службы и следователи. По-прежнему рассматриваются несколько версий возникновения возгорания, в том числе электротехническая.

Ранее сообщалось, что квартира, где около часа ночи 4 февраля началось возгорание, принадлежит дочери дирижера Юрия Башмета Ксении.

Этот дом называют "звездным", поскольку в нем живут знаменитости: Любовь Казарновская, актриса Ингеборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов, а также крупный чиновник — глава ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" Александр Орешкин, чья квартира сильно пострадала в пожаре.

Всего из дома на Никитском были эвакуированы 42 человека, в том числе восемь детей. Еще шестерых спасли пожарные.

Однако людей, которые жили в коммунальной квартире над апартаментами дочери Башмета, и еще троих жильцов других квартир, спасти не удалось.

Некоторые тела обгорели настолько сильно, что для их опознания понадобится генетическая экспертиза.

Как пишет портал Anews, в пожаре погибла вся семья Шакуровых: женщина с двумя детьми, мамой и 83-летней бабушкой.

Журналисты узнали, что огонь из квартиры дочери Башмета по деревянным перекрытиям перекинулся на этаж выше. В результате пол сгорел, и семья Шакуровых провалилась в огонь.

Предположительно, к тому моменту все они уже были без сознания, надышавшись угарным газом.

В пожаре погибли еще три человека из другой коммунальной квартиры: 44-летняя Наталья Сыроватская, которая работала в церкви неподалеку, ее 24-летний сын Вадим (он работал поваром) и 22-летняя студентка Лиза Первакова.

Ранее жильцы дома на Никитском уже рассказали журналистам, что винят в случившемся перепланировку, которая и могла привести к трагедии.



Бывший хозяин квартиры, в которой в последнее время жила дочь Юрия Башмета, — иностранец (по сведениям некоторых СМИ – американский дизайнер Джефри Свитбаум), который произвел в квартире масштабную перепланировку.

Соседи говорят, что он снес почти все стены и снял негорючий материал в перекрытиях. Жильцы рассказывают, что подавали в суд, но проиграли.

Кроме того, по их словам, в доме постоянно замыкала пожарная сигнализация, тревога оказывалась ложной, охрана ругалась. Возможно, люди просто не поверили в очередной раз сработавшей сигнализации. Об этом в своем "Фейсбуке" написал бывший жилец этого дома Петро Шекшеев.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Дом 12 по Никитскому бульвару — семиэтажное здание 1914 года постройки, которое является объектом культурного наследия. Он известен еще и тем, что тут снимались некоторые сцены фильма "Место встречи изменить нельзя".