"Калибр" и гиперзвук: в России одобрен зеркальный ответ на выход США из ДРСМД

В 2019-2020 годах России необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, сообщил ТАСС глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, данные меры связаны с решением США приостановить действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и работой американцев над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров.

"В связи с этим президент России поставил перед Министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры", — объяснил Шойгу, добавив, что верховный главнокомандующий уже одобрил представленный ему перечень ответных мероприятий.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником. России был передан список условий, при которых договор можно спасти.

2 февраля, президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами Министерства обороны и МИД РФ поручил прекратить попытки инициировать переговоры по ДРСМД до тех пор, пока американские партнеры не "созреют" для этого.