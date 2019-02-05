Формула-1. Команда Force India вслед за Sauber сменила название

В чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1" еще одна команда сменила название. Вслед за "конюшней" Sauber, которая теперь называется Alfa Romeo Racing, отказалась от своего прежнего названия Force India. Теперь она называется Racing Point.

Международная федерация автоспорта (FIA) уже утвердила оба переименования. Но если в случае с Sauber название содержит имя главного спонсора итальянской команды фирмы Alfa Romeo, то новые владельцы Force India изначально задумались над сменой названия.

Представители Racing Point даже пытались выкупить коммерческие права на использование имени одной из команд, более не выступающих в "Ф-1", сообщает Racefans.Net. Одной из таких команд была Lola – "конюшня", которая периодически выступала в "Формуле-1" с 1960 до 1990-х годов. Тем не менее, новым владельцам так и не удалось договориться о выкупе права на использования старого названия.