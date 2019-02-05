Велоспорт. Киттель принес "Катюше" первую победу в сезоне
На Мальорке прошла очередная серия состязаний Мирового тура по велоспорту. В финальной гонке серии Mallorca Challenge — Trofeo Palma Марсель Киттель из российско-немецкой команды Katusha-Alpecin обошёл в спринте Тимоти Дюпона (Wanty-Groupe Gobert) и Уго Хофштеттера (Cofidis).
Этот успех 30-летнего немецкого гонщика принёс "Катюше" первый такого рода успех в нынешнем сезоне, а для самого Киттеля победа стала первой с марта 2018 года: в последний раз Марсель Киттель побеждал на этапе многодневки "Тиррено-Адриатико".
Отмечается, что перед стартом сезона 2019 года Киттель провёл на Мальорке два тренировочных лагеря, а также три месяца назад начал работать с известным немецким специалистом Эриком Цабелем, который вернулся в команду Katusha-Alpecin в качестве спортивного директора, отвечающего за выступления гонщиков.
"Я очень, очень счастлив, — цитирует Киттеля портал Velolive.Com. – Это больше, чем победа на гонке, это возвращение после прошлого года. Последние несколько дней нога шла отлично, я очень рад, что смог победить ради товарищей по команде, которые поверили в меня в начале сезона. Это очень важно. Команда хорошо защищала меня".
Киттель таким образом подтвердил слова почетного президента Федерации велоспорта России Игоря Макарова, основателя команды "Катюша", который на старте сезона высказал мнение, что в этом году "конюшня" просто обязана улучшить свои прошлогодние результаты, поскольку в команде отличный настрой и по-настоящему партнерский дух между гонщиками.
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