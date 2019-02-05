На космодроме Куру заварили трещину на разгонном блоке "Фрегат"

Специалисты заварили на космодроме Куру трещину в разгонном блоке "Фрегат".

Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, шов на магистрали подачи гелия был заделан с помощью сварочного оборудования​​​. Во вторник будет проверено качество шва. В случае положительного результата "Фрегат" будет заправлен гелием.

Ранее сообщалось, что при заправке окислителем разгонного блока "Фрегат" была обнаружена негерметичность сварного шва в магистрали подачи гелия. Старт "Фрегата", который предназначен для запуска британских спутников связи OneWeb, был запланирован на 20 февраля. Однако в связи с ЧП запуск был перенесен на 27 февраля. Официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко, российские специалисты уже вылетели на Куру, чтобы устранить проблему.