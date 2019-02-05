Под Анапой сосед убил отца и сына за отказ убавить громкость музыки

Настоящая драма разыгралась в минувшее воскресенье в селе Супсех под Анапой: 53-летний мужчина застрелил живших рядом отца и сына за то, что они отказались убавить громкость музыки. Камера наблюдения зафиксировала фатальную встречу соседей.

Двойное убийство произошло около 16:30 3 февраля на Грушевой улице. В доме за забором семья что-то шумно праздновала, но музыкальное сопровождение праздника не устроило 53-летнего мужчину — он заглянул к соседям с предложением убавить громкость и сменить репертуар, но понимания не встретил. Более того, спор быстро перерос с перепалку и грозил вылиться в драку.

Недовольный мужчина вернулся домой и взялся за охотничье ружье, в этот момент к его забору подошли четверо пьяных противников с молотками в руках. Уладить конфликт словесно не получилось: когда в дверь начали стучать кулаками, прогремел первый выстрел. Пуля пробила металлический профиль и попала в голову 60-летнему соседу, его 30-летний сын бросился восстанавливать справедливость, но получил пулю в живот.

Стрелок сам вызвал на место полицейских и скорую помощь, но спасти мужчин не удалось — от полученных травм они скончались на месте.

Подозреваемый взят по стражу, ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.