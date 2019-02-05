В Боливии 40 тысяч кубометров земли погребли под собой людей и машины. Видео

В минувшую субботу, 2 февраля, оживленную дорогу в Боливии, ведущую в город Каранави, накрыл оползень и стал причиной смерти полутора десятков человек. Причиной природной катастрофы стали затяжные дожди, идущие в регионе на протяжении нескольких дней

Днем позже, во время расчистки дороги, в том же месте на рабочих вновь обрушилась мокрая земля. Люди побросали технику и инструменты и бросились бежать. Несколько человек не успели спастись и были погребены под землей.

В субботу была подтверждена смерть 15 человек, а в больницу были доставлены несколько десятков. В воскресенье, 3 февраля, от оползня достоверно погибли два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести. Общее число пострадавших превысило семьдесят человек.

Местные органы власти сообщают, что за два дня на дорогу в Каранави обрушилось более 40 тысяч кубометров земли. К настоящему времени работы по устранению последствий природной катастрофы продолжены.