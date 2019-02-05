Сорвавшаяся с крыши глыба льда убила пенсионерку в Подмосковье

В подмосковном Рошале упавшая с двухэтажного дома глыба льда убила местную жительницу. Следователи обнародовали видео с места трагедии.

Трагический инцидент произошел в первой половине дня 5 февраля у дома 56 по улице Урицкого.

"Съехал лёд с крыши, и вот вам смерть!" — написал один из очевидцев.

Жертвой стала пожилая женщина. Судя по кадрам, с двускатной крыши упал огромный ледовый пласт — дорога у дома оказалась завалена осколками.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.