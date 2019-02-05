В Мосметро разъяснили информацию о "зонировании" проездных билетов

Пассажиров московского метро взбудоражила появившаяся в ряде СМИ информация о том, что в столичной подземке планируют ввести зональные тарифы на проезд.

Ранее РБК сообщило, что Московской метрополитен уже провел тендер и выбрал исполнителя проекта, а сумма контракта составляет 670 миллионов рублей. Также сообщалось, что поэтапное внедрение этой системы начнется уже со следующего года.

В Московском метрополитене в ответ на эту информацию заявили, что вводить зональные тарифы на проезд не планируется. В пресс-службе столичной подземки пояснили, что по поручению Департамента транспорта сейчас создается единая билетная система для всего общественного транспорта Москвы.

Поскольку в наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы, поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена.

Ранее в соцсетях пассажиры московского метро делились друг с другом неприятными открытиями, связанными с новыми видами проездных билетов. В частности, они жалуются на то, что с 1 января срок действия билетов на 60 поездок сократился до 45 дней.

Только в середине-конце января нового года люди обнаружили, что даже активно пользуясь проездным, за 45 дней его можно не успеть использовать – например, в случае болезни или внезапного отъезда из Москвы. А это значит, что заплаченные вперед за поездки в метро деньги попросту сгорят.

Пользователи считают, что срок действия таких проездных должен быть как минимум 60 дней, чтобы люди не теряли уже оплаченные поездки.