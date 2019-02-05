Грибок, плесень и вечная сырость: жильцы дома в Сокольниках требуют расселения

Десятки лет в ожидании капитального ремонта: жильцы одного из домов в столичном районе Сокольники жалуются, что в их квартирах вечные протечки, а стены и полы деформированы. Зданию больше 100 лет, и уже несколько комиссий признавали, что его нужно расселять. Почему это не делают?

В этой комнате сейчас уже никто не живет. Но опасность в том, что зараженная грибком стена граничит с кухней.

"Мы хотим расселиться отсюда, потому что дом в очень плохом состоянии. Мы готовы ехать в любой дальний район Москвы, только с сохранением московской прописки. В Сокольниках нас ничего не держит", — говорит Нина Иванова.

В доме номер 23 на улице Матросская тишина еще 40 таких квартир. Вздутые стены, прогнутые полы... Жителям, словно героям картин Айвазовского, приходится спасаться и от водной стихии.

- В год по несколько раз все протекает — стены, потолки. Что в одной, что в другой комнате. Туалеты, ванные — везде все протекает.

Сам дом состоит из деревянных перекрытий. Его построили еще в 1905 году. И уже в 90-х года, согласно архивным документам, здание подлежало капительному ремонту с отселением. Этого так и не произошло. Повторную экспертизу проводили в 2000-х годах. Ветхим жилье признавали в 2011, 2015 и 2017 годах.

"В этот дом приходила уже не одна организация, которая делала технические заключения. И в каждом документе написано, что требуется капитальный ремонт с отселением жильцов. Зачем каждый раз заказывать новую экспертизу и не расселять?" — возмущается Диана Сапелкина.

Ответ на этот вопрос жильцы не получили ни в письмах, ни на личной встрече с представителями Фонда капитального ремонта. Сотрудники ведомства уверяют: делать заключение на основе этих данных они не могут, а это значит, что дому предстоит очередное обследование.

"Фонд капитального ремонта организовывает обследование дома. После будет дано заключение о том, в каком состоянии ваш дом. Подлежит ли он капитальному ремонту или нет", — объясняет Сергей Прокин, представитель Фонда капитального ремонта.

Для этого сотрудникам проектной организации придется обследовать каждую квартиру. В некоторых вскрыть стены, полы и забрать материал на анализ. Точных сроков не называют, ясно лишь одно: ждать жильцам предстоит еще долго, и не факт, что в итоге им посчастливится переехать в новое комфортное жилье.

Чтобы дом признали непригодным для жизни, необходимо наличие как минимум трех аварийных конструкций. К примеру: фундамент, подвал, кровля. Однако по предварительным заключениям экспертов, в плохом состоянии здесь только перекрытия. В таком случае дом на комиссию не выносится. Составляется проектно-сметная документация и рассчитывается стоимость ремонта конструкции.