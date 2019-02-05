Главный пилот "Аэрофлота" подкупил эксперта, "чтобы не пакостил"

Обвиняемый в даче взятки заместитель департамента производства полетов, главный пилот "Аэрофлота" Анатолий Якимчук сам написал явку с повинной, сотрудники ФСБ его не задерживали, рассказал РИА Новости адвокат летчика Сергей Черняков.

Он также пояснил, с какой целью его подзащитный решил дать 50 тысяч главе врачебно-летной экспертной комиссии. По словам адвоката, до пилота "дошли слухи, что председатель ВЛЭКа Борис Потиевский хочет ему напакостить и, чтобы он этого не делал, Якимчук дал денег".

"Якимчук был признал негодным к летной деятельности. Деньги передавались за общее покровительство. Просто от чистого сердца за законные действия, чтобы глава комиссии не пакостил", — подчеркнул Сергей Черняков.

Дело было возбуждено по статье "Дача взятки должностному лицу" УК РФ (максимальное наказание по ней составляет 8 лет лишения свободы). Рассматривается оно в Тушинском суде Москвы. В настоящее время сам обвиняемый находится под подпиской о невыезде.