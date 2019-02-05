Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский саксофонист и кларнетист, многократный обладатель премии Grammy Пакито Де Ривера, в 2018 году отметивший свое 70-летие, выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 17 февраля. Концерт пройдет в рамках абонемента "Джазовый Олимп".

Пакито Де Ривера – выдающийся джазмен, классик латинского джаза, один из основателей легендарного United Nations Band Диззи Гиллеспи. В 2018 году музыкант отметил сразу два юбилея – 70-летие и 60-летие концертной деятельности. Перед публикой юный Пакито впервые выступил в 10 лет.

Артист с равным успехом исполняет как джазовую, так и классическом музыку, выступая при этом в качестве исполнителя и композитора. Jazz Meets the Classics – так называется один из его проектов. Критики отмечают, что музыканта отличает безупречный вкус, а его выступлениям присущ оригинальный карибско-латиноамериканский колорит. Де Ривера легко и непринужденно сочетает жанры и стили, словно между ними нет никаких границ.

"Ну, представьте, что эту композицию написал великий Моцарт, который родился в Новом Орлеане", – так он пояснил свой замысел во время одного из мастер-классов.

Пакито Де Ривера – единственный, кто получил премию Grammy в номинациях "классика" и "латинский джаз", причем общее количество наград говорит само за себя – их четырнадцать. Одной из премий Де Ривера был удостоен за альбом Live at the Blue Note (2001) вместе со своим квинтетом, с которым выступит в Москве.

Концерт Пакито Де Ривера – 19:00, 17 февраля, Светлановский зал ММДМ.