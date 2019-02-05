ММА. Емельяненко-младший будет драться в мае в Челябинске

Поединок с участием Александра Емельяненко станет главным на турнире российской лиги смешанных единоборств RCC, который впервые состоится в Челябинске. Состязания станут шестыми по счету в рамках промоушена, а соперник младшего брата Федора Емельяненко пока не назван.

Емельяненко-младший должен был выступать в рамках пятого турнира лиги RCC, который проходил в декабре прошлого года, но снялся из-за повреждения. В своем последнем бою Александр выступал против Тони Джонсона и суди зафиксировали ничью.

"Шестой турнир точно пройдет в Челябинске, — цитирует ТАСС исполнительного директора RCC Николая Клименко. – Он станет первым полноценным турниром по смешанным единоборствам для этого уральского города. Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко".

По словам Клименко, лига рассматривает несколько вариантов иностранных соперников для Емельянеко-младшего: "В этот предварительный список входит, в том числе и Франсимар Барросо, с которым Александр должен был драться в декабре".