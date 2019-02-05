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5 февраля 201914:25

Число жертв пожара в Париже выросло до 10 человек

Число погибших в результате пожара в жилом доме в Париже увеличилось до 10 человек. Ранее сообщалось о семи погибших.

По последним данным, пострадали 36 человек, среди них шестеро пожарных. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пожар возник в восьмиэтажном здании в 16-м округе города в ночь на вторник. Район считается престижным, здесь расположены десятки посольств. В ликвидации пожара были задействованы более 200 пожарных.


По словам прокурора Парижа Реми Эйтца, в качестве основной версии возгорания рассматривается криминальная. Поджог могла совершить женщина, которая проживала в доме, сообщает "Интерфакс".

Подозреваемая была задержана полицией. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и пыталась поджечь мусорное ведро и автомобиль. Свои действия она объяснила конфликтом с соседом. По данным телеканала БФМ-ТВ, задержанная страдает психическими расстройствами.

Свои соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Наши мысли с жертвами. Спасибо пожарным, храбрость которых позволила спасти много жизней", — написал он на своей странице в Twitter.

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