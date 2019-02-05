Женщина впала в кому и умерла после попадания бейсбольного мяча

Пожилая болельщица американского бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс" Линда Голдблум скончалась в одном из калифорнийских госпиталей от травмы головы, полученной в результате попадания мяча во время матча ее любимцев с "Сан-Диего Падрес".

Трагедия случилась еще в августе 2018 года во время домашней игры "Доджерс", сообщает ESPN. Мяч прилетел точно в голову 79-летней дамы, она потеряла сознание и была отправлена в медицинское учреждение, где более пяти месяцев находилась в коме. Причиной смерти медики определили внутричерепное кровоизлияние, причиной которого стал спортивный снаряд.