Женщина впала в кому и умерла после попадания бейсбольного мяча

Пожилая болельщица американского бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс" Линда Голдблум скончалась в одном из калифорнийских госпиталей от травмы головы, полученной в результате попадания мяча во время матча ее любимцев с "Сан-Диего Падрес".

Трагедия случилась еще в августе 2018 года во время домашней игры "Доджерс", сообщает ESPN. Мяч прилетел точно в голову 79-летней дамы, она потеряла сознание и была отправлена в медицинское учреждение, где более пяти месяцев находилась в коме. Причиной смерти медики определили внутричерепное кровоизлияние, причиной которого стал спортивный снаряд.

Our hearts go out to the family of Linda Goldblum. Please be safe at the game and by all means make sure your children are paying attention when the ball is in play.

Fan struck in head by ball during #Dodgers game died of injury https://t.co/NfaYqvbJEK