Москва переходит на новые стандарты лечения рака

В этом году столица переходит на новые стандарты по лечению онкологических заболеваний. Бюджетные расходы на лекарственные препараты планируется увеличить в два раза, сообщил мэр Москвы. Сергей Собянин посетил главный онкологический стационар столицы — городскую больницу №62. Богатый опыт врачей и современные методики, которые используют в медучреждении, позволяют спасать жизни тысячам пациентов.

- Только позитив! Все будет хорошо, я еще надеюсь путешествовать!

С таким боевым настроем Ирина Милковская готовится к операции по удалению опухоли молочной железы. О заболевании узнала летом. Сначала, конечно, был шок. Но потом поняла, что рак победим, нужно бороться.

У Марии Фокиной операция уже позади. О том, что у нее рак молочной железы, узнала меньше года назад. Прошла химиотерапию и лучевую терапию, теперь восстанавливается после операции и готовится к выписке — дома ждет 12-летний сын.

Рак молочной железы одна из самых распространенных форм онкологии у женщин. Но при ранней диагностике это заболевание не приговор. Поэтому так важно, говорят врачи, преодолеть страх перед обследованием, чтобы не потерять драгоценное время.

"То, что рак молочной железы лечится, это уже в принципе знают все. И лечится он хорошо, на мой взгляд, потому что опухоль молочной железы чувствительна ко многим способам лечебного воздействия", — говорит Игорь Грошев, заведующий отделением опухолей молочной железы Московской городской онкологической больницы №62.

Городская больница №62 — главный онкологический стационар столицы. За 60 лет здесь накоплен уникальный опыт борьбы с таким заболеванием, как рак.

Врач-онколог Елена Новожилова и после лечения продолжает встречаться со своими бывшими пациентами. Несколько лет назад у них нашли опухоли гортани, после проведенной операции они потеряли голос, но его вернул установленный протез.

В 62-й больнице применяется новейшее оборудование. Современная лаборатория позволяет быстро и качественно провести исследование, чтобы поставить точный диагноз или даже установить наследственную предрасположенность к раку.

"Исследования, которые раньше были малодоступны для москвичей, погрузили в систему ОМС, и сейчас самые современные методы диагностики — иммуногистохимический и молекулярно-генетический метод — стали доступны для жителей города", — объясняет Дмитрий Каннер, главный врач Московской городской онкологической больницы №62.

Москва переходит на новые стандарты химиотерапии — в два раза увеличатся расходы на обеспечение онкобольных лекарствами.

"За последние годы у нас есть серьезные успехи в лечении онкологических заболеваний, касающиеся всех направлений. Это и хирургическая помощь, и лекарственное обеспечение, что очень важно, потому что это огромные проблемы во всем мире. И в Москве она успешно решается", — рассказывает Игорь Хатьков, главный внештатный онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова.

За семь лет смертность от онкологических заболеваний в Москве снизилась на 10 процентов. Сегодня под наблюдением столичных онкологов находятся больше 300 тысяч пациентов.