Главный тренер "Химок" Шалимов собирается возглавить московский "Спартак"

Известный в прошлом футболист столичного "Спартака", а ныне главный тренер подмосковных "Химок" Игорь Шалимов заявил, что планирует возглавить красно-белых. Более того, российский специалист убежден, что через какое-то время обязательно будет тренировать спартаковский клуб.

"Сейчас мне интересны "Химки". А через какое-то время я возглавлю "Спартак". Уверен в этом", – цитирует наставника подмосковной команды "Московский комсомолец".

Напомним, что после окончания футбольной карьеры Шалимов тренировал "Уралан", "Краснодар" и женскую сборную России по футболу.