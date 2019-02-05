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5 февраля 201915:40

Из-за телефонных террористов в Москве и Подмосковье эвакуировали более 30 тысяч человек

Андрей Махонин/ТАСС

Более 30 тысяч человек эвакуировали в Москве и в Подмосковье из-за новой волны телефонного минирования. На телефоны экстренных служб поступило боле двух сотен звонков о минированиях предприятий, учреждений и организаций. Также угрозы о минированиях поступали по электронной почте. В Москве были проверены порядка 30 объектов. Ни на одном из них террористических угроз выявлено не было.

При этом сигналы поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины, сообщает "Интерфакс". В 2019 году волна телефонного терроризма прокатилась с 11 января от Дальнего Востока до Центральной России. Счет эвакуированных шел на тысячи. При этом все звонки были ложными. 4 февраля в Москве был эвакуирован торгово-развлекательный центр "Океания". 5 февраля эвакуация затронула уже семь торговых центров и 16 зданий. Позже были из-за телефонных угроз эвакуированы уже 12 торговых центров, одна школа и три административных здания, в том числе здание правительства Московской области в Красногорске. Проверяется еще 25 объектов в Подмосковье.

К обеду число эвакуированных превысило 21 тысячу человек с 89 объектах в Москве. Это торговые центры "ЦУМ" и "Интер-Север", бассейн "Чайка" и парк "Сокольники", башня "Город столиц" в комплексе "Москва-Сити" и торговый центр "Водный". Кроме школ были эвакуированы и вузы – Московский университет гражданской авиации, Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, Институт русского языка имени А.С. Пушкина, МГТУ имени Баумана, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и МГГУ, Художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова и Российский государственный аграрный университет (РГАУ) имени К. А. Тимирязева.

Предупреждения о минировании получили 10 московских школ в разных районах города. Старшеклассников педагоги распустили по домам, школьники младших классов переведены в соседние со школами детские сады или школы. При этом особо подчеркивается: учителя следят, чтобы дети выходили только в теплой одежде. Паники нигде нет, дети находятся под присмотром преподавателей.

Анонимные сообщения о минировании получили также в Пермском крае и в Томской области. Они пришли на электронную почту. На всех объектах службы безопасности провели проверки.

Аналогичная волна ложных сообщений о минировании на прошлой неделе прокатилась по Москве и Московской области. Под руку "телефонных террористов" угодили социальные объекты, в том числе торговые центры и кинотеатры.

"Телефонные террористы" звонят через анонимайзеры, которые скрывают настоящие телефонные номера и IP-адреса. Часто при звонках высвечиваются украинские, германские, французские или бельгийские номера. Специалисты спецслужб могут отследить отправителя электронного письма или звонка теоретически только взломав программное обеспечение, отмечает профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.

"Минирования" торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. Основной удар волны "телефонного терроризма" приняли Москва и Подмосковье. Ущерб от ложного минирования с прекращением работы и эвакуацией объектов только в Москве, по оценкам ФСБ России, превысил 150 миллионов рублей – 2,5 миллиона долларов. Из торговых центров, школ, вокзалов и зданий аэропортов были эвакуированы почти 2 миллиона человек.

5 февраля из-за угрозы взрыва также приостанавливали работу объекты вне России. Например, в Киргизии не работал аэропорт Манас в Бишкеке. А в Минске угроза минирования поступила в офис авиакомпании "Белавиа", находящийся на улице Ленина, дом 18. Также был проверен головной офис авиакомпании на улице Немига.

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