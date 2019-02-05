Телеведущую Ивлееву не пустили на Украину

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева не смогла попасть на территорию Украины. Из-за посещения Крыма в 2017 году ей запрещен въезд в страну сроком на три года, сообщили во вторник в пресс-службе госпогранслужбы Украины. Телеведущая прилетела в Киев из Минска, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в 2018 году из-за посещения Крыма было отказано в пропуске на почти 1,4 тысячи иностранцам, в 2019 году не смогли попасть на территорию Украины 90 иностранцев.

Как известно, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

На Украине неоднократно ограничивалась работа российских СМИ, в том числе регулярно запрещался въезд в страну российских журналистов. Также на Украине запрещена трансляция основных российских телеканалов.

В российском МИД назвали отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США дать объективную оценку на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, напомнив о недопустимости двойных стандартов в этой области, практикуемых Западом.