Вернуться в кино из монастыря Дрозду помог Пореченков

Один из самых харизматичных актеров российского кино, известный зрителям по ролям в фильмах "Ликвидация", "Гражданин начальник", "Адъютанты любви", "Мурка" и десятках других, пережил немало разводов. И не только с женами, но и с профессией.

В "Судьбе человека" актер признается, что сам он был "никудышным" мужем, а вот все три жены его были замечательными.

"Они мне подарили потрясающих детей", – говорит Дрозд. В первом браке у него родилась дочь Даша, во втором — сын Егор и дочь Мария, в третьем актриса Виктория Полторак родилась дочь Софи.

Несмотря на то, что все три брака распались, Максим старается заботиться о детях, а в расставаниях с женами винит только себя.

После рождения первой дочери Даши – в первом браке с однокурсницей по театральному вузу Максиму пришлось заниматься перепродажей водки и обменом валюты. Время тогда было непростое.

Брак этот распался, а Максим вдруг исчез с экранов телевизоров надолго – на 15 лет. Тогда ходили слухи, что он ушел в монастырь.

Сам Максим говорит, что в какой-то момент он "предал профессию". "А может, она меня недолюбила и предала. Возник развод с профессией", — рассказывает актер и признается, что его тогда "ни на секунду не покидало чувство скорби".

Почему Дрозду, выросшему в "бомондной" семье актеров, так хорошо ему удаются роли брутальных мужчин – силовиков и бандитов? Чему его научила армия? Зачем он "разводился" с актерской профессией? По какой особой причине полгода провел в монастыре?

Как Михаил Пореченков помог ему вернуться в кино, и что происходит в личной жизни Дрозда сейчас? Об этом он рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".