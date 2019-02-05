Моуринью согласился выплатить штраф вместо тюремного срока

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью согласился сотрудничать с налоговыми органами Испании и признал себя виновным в получении незаконной прибыли. Вместо одного года тюремного заключения португалец выплатил штраф.

Как сообщает Sky Sports, Моуринью не декларировал доходы от имиджевых прав с 2011 по 2012 год, когда он возглавлял мадридский "Реал". Штраф составил 3,3 миллиона евро.

Напомним, что 4 февраля 56-летний португальский тренер побывал в Балашихе, где посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и санкт-петербургским СКА.