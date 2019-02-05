Реконструкция фонтанов на ВДНХ вышла на финишную прямую

На ВДНХ этой весной после масштабной реставрации откроют два красивейших фонтана столицы — "Дружба народов" и "Каменный цветок". Все работы планируют завершить еще до майских праздников. Сейчас специалисты полностью меняют инженерное оборудование фонтанов, восстанавливают утраченные элементы, а также выполняют долгую и кропотливую работу — покрывают фигуры сусальным золотом.

Блестят и переливаются — бирюзовый, небесно-синий, все оттенки золотого. Чтобы вобрать в себя всю палитру красок, бетонным лепесткам фонтана "Каменный цветок" пришлось опасть. Реставраторы окружили бутон, как пчелы.

- Сначала выпекается большой блин смальты. Дальше нам его надо нарезать на мелкие полоски.

Затем еще измельчить и придать рельеф на наковальне — все это вручную. Сотни тысяч осколков: реставраторы кропотливо подбирают каждый кусочек и выкладывают из них узоры. Разноцветной смальты здесь столько, что ей можно было выложить несколько теннисных кортов.

- Это золото, настоящее сусальное золото.

Драгоценный материал щедро используют и в соседней мастерской. Здесь уже несколько месяцев наводят лоск девушкам из фонтана "Дружбы народов". Косметические процедуры почти закончены. В этих павильонах четырехметровым красавицам организовали спа-салон: пилинг (очистили до основания из бронзы), восстанавливающие маски (7 слоев) и финальный этап — обертывание золотом. Дело осталось за малым: кому маникюр сделать, кому платье подлатать. Восстановили и утраченные дары природы.

- Этот подсолнух со скульптуры украинки был утерян. Восстановили. Он бронзовый и очень тяжелый.

Все элементы тоже покроют золотом. Драгоценный материал здесь меряют книгами — в среднем 70 "томов" на одну скульптуру. Страницы нарезают, маленькие кусочки бережно укладывают кистью.

"Здесь своя специфика. Если наложить много слоев на одно место, то мы не увидим орнамент, задумку автора, а это очень важно", — объясняет Дмитрий Стадник, заместитель генерального директора реставрационной мастерской.

Хоровод "Дружбы народов" — задумка архитектора Топуридзе — появился на ВДНХ в 1954 году. По первоначальному проекту на его месте должен был возвышаться памятник Сталину, и фонтан заложили дальше по центральной аллее. Но планы изменились, в итоге на выставке появились сразу два фонтана — "Каменный цветок" и "Дружба народов". Сегодня оба скрываются за строительными лесами.

"Время идет, и фонтаны физически поизносились, инженерное оборудование абсолютно устарело, работали они только на половину своей мощности. Сейчас мы завершаем работу на этих двух уникальных фонтанах", — рассказывает Петр Бирюков, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Обновили все инженерные коммуникации: трубы, насосную систему. Дно чаш вместо бетона покрывают гранитом — материал долговечный и выглядит лучше. Все работы планируют закончить в конце апреля, чтобы уже к майским праздникам "Каменный цветок" и скульптуры девушек смогли вернуться домой.