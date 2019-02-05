Территория вандализма: во Львове сносят Монумент славы

Во Львове начался демонтаж Монумента славы советским солдатам. Украинский общественный деятель Инна Иваночко в прямом эфире программы "60 минут" заявила, что этот памятник является камнем преткновения между людьми с разными политическими взглядами. "Многие местные жители меня спрашивают, зачем его сносят, он стоит столько лет, никому не мешает, пусть и дальше стоит", — рассказала она.

По ее словам, вопрос о сносе Монумента был поднят якобы из-за его аварийности. При этом, в комиссию, решающую судьбу памятника, не пустили ни ветеранов, ни оппозицию.

Дело по Монументу до сих находится в суде, который еще не вынес окончательного решения, но националисты очень спешат добиться своего. "Это безусловно акт вандализма", — заявила украинский политик. Вокруг памятника возвели строительные леса и начинают снимать гранитные плиты. Потом некоторые демонтированные элементы памятника освободителям города от нацистских захватчиков планируют передать в музей "Территория террора".



Мемориал "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" был открыт в 1970 году в честь Красной армии – освободительницы оккупированных фашистами стран в годы Второй мировой войны. Ансамбль состоит из тридцатиметрового пилона с пятью горельефами, олицетворяющими основные виды войск, бронзовой скульптурной группы из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери и массивной гранитной стелы с шестью большими медными горельефами.

После 2014 года местные "патриоты", считая мемориал "символом советской оккупации", постоянно выступали за его снос, подтверждая свои требования систематическим осквернением ансамбля.