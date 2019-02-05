"Ювентус" готов подобрать новичков под желания Криштиану Роналду

Чемпионы Италии из туринского "Ювентуса" вполне довольны приобретением португальца Криштиану Роналду и даже намерены прислушаться к мнению форварда при составлении планов на летнее трансферное "окно". В частности, Криш рекомендует бывшего партнера по "Реал" Иско.

Испанский форвард "Реала" вполне может покинуть "Королевский клуб" вслед за Роналду, поскольку у него возникли разногласия с новым главным тренером Сантьяго Солари, сообщает итальянское издание Tuttosport.Com. И Криш, по слухам, рекомендовал Иско для усиления атакующей линии "Юве".

Как уже сообщали Вести.Ru, еще один экс-партнер Криша по "Реалу" бразильский защитник Марсело уже находится в поле зрения менеджеров "Старой синьоры". Третий в "списке Роналду" – колумбиец Хамес Родригес, у которого достаточно сложно складываются отношения с наставником немецкой "Баварии" Нико Ковачем.