В Кодорском ущелье застрелили краснокнижного леопарда

Краснокнижного леопарда застрелили в горах Абхазии. Это произошло около недели назад в Кодорском ущелье. Информацию подтвердил профессор Кавказского государственного природного заповедника Анатолий Кудактин, передает ГТРК "Вести Сочи".

Леопард попал в установленный капкан и пытался наброситься на людей, когда те пришли проверить ловушку. Тогда им пришлось застрелить опасного хищника. Между тем, специалисты пока не подтверждают, что это именно тот хищник, который был выпущен из сочинского Центра восстановления переднеазиатского леопарда. Есть вероятность, что это просто дикое животное.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована Владимиром Путиным десять лет назад. Это масштабный проект с участием нескольких природоохранных организаций, в том числе международных. В дикую природу первыми были выпущены два самца — Ахун, Килли — и самка Виктория. У нее трагическая судьба: в 2017-м году ее нашли мертвой в горах.

Сейчас на Кавказе этот вид леопардов крайне редко встречается и занесен в Красную книгу как вымирающий.