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5 февраля 201915:31

Массовое ДТП в Ростове: виновник показал удостоверение и скрылся

161.ru

Сегодня утром, 5 февраля, в Ростове-на-Дону на пересечении проспекта Соколова и улицы Красноармейской произошла массовая авария с участием пяти автомобилей.

Быстро двигающаяся легковушка вылетела на встречную полосу, а затем, возвращаясь обратно, задела несколько машин, стартующих на светофоре. В результате аварии пострадали два человека, мужчина и женщина. Им оказана необходимая медицинская помощь.

 

По словам очевидцев, виновник ДТП какой-то время осматривал последствия содеянного, после чего показал удостоверение сотрудника правоохранительных органов и скрылся до приезда сотрудников ДПС.

В пресс-службе местного отделения МВД рассказали, что в настоящее время виновника аварии разыскивают. Информация о том, что им является сотрудник правоохранительных органов, не подтверждается.

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