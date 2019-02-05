ДТП под Калугой: с погибшими простились, водителя арестовали

Калужский районный суд арестовал на 2 месяца водителя автобуса, перевернувшегося на трассе под Калугой, передает ТАСС.

Авария произошла утром 3 февраля. Автобус, везший детей на танцевальный конкурс, опрокинулся в кювет. Всего в салоне находилось 45 человек. Жертвами трагедии стали 7 человек, в том числе трое детей. За медпомощью обратились 38 человек (27 детей и 11 взрослых).

Известно, что 47-летний водитель в момент аварии был трезв. Однако ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, у следователей возникли сомнения по поводу подлинности документа о техосмотре, назначена соответствующая экспертиза.

Между тем, в Ярцевском районе Смоленской области сегодня прошли похороны погибших в этой аварии.

"Участие в траурных церемониях приняли большое количество местных жителей. Для желающих был организован транспорт", — сообщил "Интерфаксу" глава района Владимир Макаров.