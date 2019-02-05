Российские боевые роботы будут самостоятельно применять оружие

Боевые роботы должны обладать элементами искусственного интеллекта, чтобы самостоятельно решать, когда применять оружие, выполнять боевые задачи без участия человека, более того, уметь действовать в группе, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на специалистов Третьего центрального НИИ Министерства обороны России.

Отечественные дроны нужно научить анализировать обстановку на поле боя и отличать союзников от противников, добавляют военные.

Ранее стало известно, что в России официально принят на вооружение боевой робот "Уран-9". Это телеуправляемая бронемашина, оснащенная 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми ракетами и реактивными огнеметами. Боевое крещение дрон прошел в Сирийской Арабской Республике.

Между тем главы примерно 100 компаний из 26 стран мира, среди которых и миллиардер Илон Маск, подписали письмо с призывом запретить боевых роботов. Они назвали это оружие ящиком Пандоры. Если его открыть, то захлопнуть крышку будет уже сложно. С зарубежными коллегами согласны и россияне: руководитель NaviRobot Игорь Кузнецов, а также основатели Promobot Алексей Южаков и Олег Кивокурцев.