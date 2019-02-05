Друг пропавшего футболиста Салы обвиняет в трагедии агента игрока

Продолжает обрастать скандальными подробностями предполагаемая гибель аргентинского футболиста Эмилиано Салы в авиакатастрофе на пути из французского Нанта в валлийский Кардифф. Приятель игрока Максимилиано Дуарте обвинил в трагедии агента Вилли Маккея.

Напомним, что Сала после подписания контракта с клубом английской премьер-лиги "Кардифф Сити" отправился к месту новой приписки на самолете, который предположительно не был готов к перелету через штормовое море и с пилотом, не имеющим лицензии на перевозку пассажиров.

"За всем этим скрывается большая правда, и заключается она в том, что в этой ситуации есть виновник, — цитирует Дуарте Чемпионат.Ru со ссылкой на испанскую Marca. – Эмилиано никогда бы не решил сесть в тот самолёт. Он был вынужден сделать это, поскольку является профессиональным футболистом и такие вещи входят в его обязанности".

Дуарте заявил, что Салу заставили полететь в Уэльс вечером 21 января. По словам друга Эмилиано, он лично советовал футболисту не соглашаться на перелёт, поскольку для этого не были созданы необходимые условия.

Накануне, 4 февраля, поисковой группе удалось обнаружить обломки самолёта на дне Ла-Манша, а также тело одного из находившихся на борту людей. Самым сложным в этой трагической истории остается финансовый аспект. Ранее "Кардифф" собирался судиться с агентами Салы из-за неясной ситуации с организацией перелета и документами пропавшего вместе с игроком летчика.