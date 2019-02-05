В Малайзии не оценили детскую йогу по-русски: родители малыша могут пойти под суд
Судьбу супругов из России 27 и 28 лет, которых накануне за "жонглирование" своим 4-месячным ребенком на улице Куала-Лумпура задержала полиция Малайзии, будет решать прокуратура.
Как сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в полиции, надзорное ведомство Малайзии решит, арестовывать их, или передавать дело в суд.
По его словам, они на свободе: никакого ареста пока не было — только задержание для дачи показаний, но россиянам запрещено покидать Малайзию.
Источник пояснил, что задержали российскую пару "по подозрению в действиях, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка".
Полицейский также рассказал, что были допрошены сами подозреваемые и свидетели, назначено медицинское освидетельствование состояния здоровья ребенка.
"Пока могу сказать, что первоначальный медицинский осмотр не выявил у ребенка травм", — добавил источник.
Ролик, на котором во время уличного представления супруги из России представляли некий "акробатический этюд", появился в местных соцсетях и СМИ и вызвал бурную негативную реакцию пользователей.
Многие сочли это "насилием по отношению к ребенку", "безответственным поступком" и выразили опасение, что подобные действия могли причинить вред младенцу.
Задержанные россияне — Михаил Бондарук и Екатерина Шихманова – люди творческие. Занимаются йогой, медитируют, питаются исключительно фруктами.
Вместе они путешествуют по юго-восточной Азии: Таиланд, Бали, где и родился их сын Серафим, затем Малайзия. Куда, как сообщают полицейские, они приехали в конце января.
Там, на одной из площадей столицы, они и демонстрировали то, что местные сочли издевательством над ребенком.
Однако то, что так возмутило азиатских прохожих, в России для многих — вовсе не шок. Журналист Алексей Панкин в комментарии Вестям.Ru поясняет: то, что демонстрировал отец ребенка, — это детская йога по методике Чарковского, которой уже не один десяток лет.
Хотя отношение к этой методике и неоднозначное – есть как явные противники, так и ярые сторонники, но практикуется "бэби йога" в России вполне легально, и никакого доказанного вреда от нее нет.
Более того: есть уже выросшие здоровые и крепкие молодые люди, которых в свое время родители тренировали с младенчества по этой методике. И им странно, что именно в Малайзии такие "акробатические этюды" преследуются полицией.
С тем, что динамическая гимнастика, на самом деле, полезна для младенцев, готовы согласиться многие практикующие ее тренеры. Правда, с важной оговоркой: заниматься нужно с профессионалами. Соблюдая строгие правила, чтобы не навредить малышу.
Кроме того, судя по кадрам, ребенок этот действительно уже тренированный, отмечают российские врачи. Хотя, говорит руководитель Центра детского массажа и динамической гимнастики Алексей Морозов, пара делает много бесполезных вещей.
"Вот эти подбрасывания – они ни к чему. Мотания вниз головой именно с такой большой амплитудой – они тоже ни к чему. Они просто шоу из этого сделали. Я вообще не понимаю: они деньги зарабатывают?" – задается вопросом Морозов.
Собственно, с точки зрения малайзийского правосудия, это — главный вопрос. Просили ли россияне за свое выступление деньги?
Если да, то по местным законам это – административное правонарушение и арест до шести месяцев. Если же выступали из чистого альтруизма, возможно, все-таки получится поспорить со страной, для которого йога — явно не чуждое явление, о методах воспитания и тренировки маленьких россиян.
Сейчас
СК: Бастрыкин не встречался с Арашуковым во время отдыха в КЧР
Картина дня
-
Москву атакуют телефонные террористы
- ФСБ задержала замдиректора департамента "Аэрофлота"
- Кокорин решил покаяться с помощью открытого письма
- Росстандарт намерен отменить "поверочное рабство"
- Объявлен в розыск бывший руководитель банка "Открытие"
Самое читаемое
-
У трех суворовцев червями съедено по одному легкому: эпидемия эхинококкоза в училище
- Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на Никитском
- Валерия Иванова пытали до последнего, но не сломили
- Вмерзшее в дом тело женщины пришлось извлекать спецоборудованием
- Скончалась звезда сериала "Остаться в живых"
Вести.Экономика
-
Механизм обхода санкций не работает. Иран отказывает Европе
- Топ-10 самых впечатляющих древних построек в мире
- Почему статистика по экономике РФ вызвала жаркие споры?
- Рынок нефти готовится к сильному движению
- Apple пора расширяться: кого поглотит технологический гигант?
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Новый Mercedes-Benz V-Класса: премьера и сроки для России!
- Названы российские цены на самый большой седан Kia
- Новый Toyota Land Cruiser: первые сведения
- Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами
- Бюджетный кросс-хэтчбек Kia Rio получил клиренс почти в 20 см
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Тут помню, тут не помню: как плохой сон крадет частицы памяти
- Инструкция: в какое время дня лучше принимать витамины
- Каждый шестой житель планеты умирает из-за рака
- Говорят ученые: завтрак больше не самый важный прием пищи
Вести в 20.00
-
Пожар в звездном доме. Подробности
- Старый автобус, скользкая дорога: почему погибли дети
- Мадуро попрекнул Европу Каталонией
Вести-Москва
-
В Подмосковье ледяная глыба с крыши убила женщину
- Превратить Москву в город будущего поможет специалист из Франции
- Столица переходит на новые стандарты лечения рака
- Грибок, плесень и вечная сырость: жильцы дома в Сокольниках требуют расселения
- Реконструкция фонтанов на ВДНХ вышла на финишную прямую
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
- Отцом Прохора Шаляпина может быть его дед
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба