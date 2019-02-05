В Малайзии не оценили детскую йогу по-русски: родители малыша могут пойти под суд

Судьбу супругов из России 27 и 28 лет, которых накануне за "жонглирование" своим 4-месячным ребенком на улице Куала-Лумпура задержала полиция Малайзии, будет решать прокуратура.

Как сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в полиции, надзорное ведомство Малайзии решит, арестовывать их, или передавать дело в суд.

По его словам, они на свободе: никакого ареста пока не было — только задержание для дачи показаний, но россиянам запрещено покидать Малайзию.

Источник пояснил, что задержали российскую пару "по подозрению в действиях, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка".

Полицейский также рассказал, что были допрошены сами подозреваемые и свидетели, назначено медицинское освидетельствование состояния здоровья ребенка.

"Пока могу сказать, что первоначальный медицинский осмотр не выявил у ребенка травм", — добавил источник.

Ролик, на котором во время уличного представления супруги из России представляли некий "акробатический этюд", появился в местных соцсетях и СМИ и вызвал бурную негативную реакцию пользователей.

Многие сочли это "насилием по отношению к ребенку", "безответственным поступком" и выразили опасение, что подобные действия могли причинить вред младенцу.

Задержанные россияне — Михаил Бондарук и Екатерина Шихманова – люди творческие. Занимаются йогой, медитируют, питаются исключительно фруктами.

Вместе они путешествуют по юго-восточной Азии: Таиланд, Бали, где и родился их сын Серафим, затем Малайзия. Куда, как сообщают полицейские, они приехали в конце января.

Там, на одной из площадей столицы, они и демонстрировали то, что местные сочли издевательством над ребенком.

Однако то, что так возмутило азиатских прохожих, в России для многих — вовсе не шок. Журналист Алексей Панкин в комментарии Вестям.Ru поясняет: то, что демонстрировал отец ребенка, — это детская йога по методике Чарковского, которой уже не один десяток лет.

Хотя отношение к этой методике и неоднозначное – есть как явные противники, так и ярые сторонники, но практикуется "бэби йога" в России вполне легально, и никакого доказанного вреда от нее нет.

Более того: есть уже выросшие здоровые и крепкие молодые люди, которых в свое время родители тренировали с младенчества по этой методике. И им странно, что именно в Малайзии такие "акробатические этюды" преследуются полицией.

С тем, что динамическая гимнастика, на самом деле, полезна для младенцев, готовы согласиться многие практикующие ее тренеры. Правда, с важной оговоркой: заниматься нужно с профессионалами. Соблюдая строгие правила, чтобы не навредить малышу.

Кроме того, судя по кадрам, ребенок этот действительно уже тренированный, отмечают российские врачи. Хотя, говорит руководитель Центра детского массажа и динамической гимнастики Алексей Морозов, пара делает много бесполезных вещей.

"Вот эти подбрасывания – они ни к чему. Мотания вниз головой именно с такой большой амплитудой – они тоже ни к чему. Они просто шоу из этого сделали. Я вообще не понимаю: они деньги зарабатывают?" – задается вопросом Морозов.



Собственно, с точки зрения малайзийского правосудия, это — главный вопрос. Просили ли россияне за свое выступление деньги?

Если да, то по местным законам это – административное правонарушение и арест до шести месяцев. Если же выступали из чистого альтруизма, возможно, все-таки получится поспорить со страной, для которого йога — явно не чуждое явление, о методах воспитания и тренировки маленьких россиян.