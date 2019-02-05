"Краснодар" не внес Мамаева в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся сейчас в СИЗО, не попал в список футболистов, заявленных на игры "быков" в плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Список А, состоящий из 21 спортсмена, содержит имена игроков, входящих в основу "Краснодара". Всего же в заявке краснодарского клуба значатся 34 футболиста, которые также могут принять участие в матчах евротурнира.

Отметим, что санкт-петербургский "Зенит", в отличие от "Краснодара", внес в свою заявку Александра Кокорина, находящегося в СИЗО вместе с Мамаевым.

"Быки" в 1/16 финала Лиги Европы встретятся с немецким "Байером". Первая встреча состоится 14 февраля.