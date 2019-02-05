Легендарный патрон 5,45 мм может уйти на пенсию

Российские вооруженные силы могут отказаться от автоматного патрона 5,45х39, который сейчас используют стандартные АК-74М и АК-12. По мнению специалистов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, эффективность этого боеприпаса на средней и большой дальности невысока, особенно если противник защищен бронежилетами. Поэтому 5,45 миллиметра может сменить более крупный и мощный 7,62 миллиметра, пишет агентство ТАСС.

Напомним, что патрон 5,45х39 был принят на вооружение в 1974 году. Сейчас российские производители предлагают бронебойный боеприпас 7Н10. Вес пули — 3,62 грамма, начальная скорость полета – 880 метров в секунду, кроме того, она способна пробить бронежилет классом защиты до БР4 на расстоянии до 600 метров.

В вооруженных силах США также недовольны мощностью стандартных патронов 5,56х45. Например, военным предлагают заменить его на относительно небольшой Grendel с диаметром пули 6,5 миллиметра или на сверхмощный Beowulf калибром 12,7 миллиметра. Но окончательного решения до сих пор нет.