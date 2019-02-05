На Украине Медведчука обвинили в государственной измене

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Как передает телеканал "Россия 24", политика обвиняют государственной измене и в посягательстве на территориальную целостность.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило выступление Медведчука на съезде партии 29 января 2019 года, в ходе которого он заявил, что считает необходимым образование так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством.

По мнению прокуратуры, это противоречит Конституции Украины, согласно которой страна является унитарным государством. В прокуратуре готовятся передать дело в Службу безопасности Украины.

При этом представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко подчеркнул, что возбуждение уголовного дела против Медведчука еще не говорит о его виновности.

Лысенко не исключил возможности предъявления обвинений по этим же статьям другим участникам того же съезда.