Кубок Дэвиса. Сборная России в третьей "корзине" жеребьевки

После завершения квалификационных матчей Кубка Дэвиса, неофициального чемпионата мира по теннису среди мужских сборных, организаторы распределили 18 команд-финалистов по трем "корзинам" для жеребьевки. Состав групп станет известен 14 февраля.

В финальной части Кубка Дэвиса, который в этом сезоне впервые пройдет по новому регламенту с финальной частью в ноябре 2019 года, сыграют 18 команд, которые будут разделены на шесть групп – в каждую попадет по одной из каждой "корзины".

Для предварительного распределения использовалось положение сборных-финалистов в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). Сборная России попала по этим показателям в третью "корзину" вместе с Канадой, Японией, Колумбией, Голландией и Чили.

В первую "корзину" определены Франция, Хорватия, Аргентина, Бельгия, Великобритания и США. Во вторую – Испания, Сербия, Австралия, Италия, Германия и Казахстан. Из шести групп выйдут восемь сборных: шесть с первых мест и две лучших среди вторых. Восьмерка разыграет плей-офф с четвертьфиналами, полуфиналами и финалом.