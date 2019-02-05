В стиле 90-х: дерзкий налетчик сыграл в догонялки с перевозчиком денег в Орске

Пакет с 400 тысячами рублей стал добычей двух вооруженных злоумышленников, подкарауливших перевозчика денег в Орске, сообщает управление МВД по Оренбургской области. Сюжет из лихих 90-х годов попал в объективы камер наблюдения.

Нападение было совершено около 11 часов утра 4 февраля на улице Строителей. К дому 28б, где располагаются шесть коммерческих организаций, подъехал ВАЗ-2114 с тонированными стеклами. Стоило только на пороге появиться курьеру, как из салона вышел мужчина, вытащил пистолет и потребовал отдать ему черный пакет. Угроза возымела обратный эффект — молодой человек, лавируя между машинами, бросился наутек.

Погоня, однако, получилась короткой — примерно через минуту грабитель уже нагнал свою жертву и отобрал деньги, после чего запрыгнул в салон следовавшей позади "четырнадцатой" и был таков. Судя по записи, злоумышленник стрелял по курьеру из пистолета с глушителем, однако стражи порядка эту информацию не подтверждают.

Задержать подозреваемого, не скрывавшего своего лица, и его подельника пока не удалось. Кому предназначались 400 тысяч рублей, полицейские не уточняют.