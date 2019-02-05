Биатлонистка Кузьмина победила в номинации "Лучший спортсмен Словакии"

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина получила награду лучшему спортсмену 2018 года в Словакии. Она вручается с 1993 года Клубом спортивных редакторов Словацкого синдиката журналистов. Это уже третья награда биатлонистки.

Ранее Кузьмина, являющаяся сестрой Антона Шипулина, получала почетный приз в 2010 и 2014 годах. На этот раз она сумела опередить велогонщика Петера Сагана и стрелка Зузану Штефечекову, сообщает РИА Новости.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане биатлонистка из Словакии завоевала три медали (одно золото и два серебра).