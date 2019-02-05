СК: Бастрыкин не встречался с Арашуковым во время отдыха в КЧР

Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с семьей Арашуковых. Это ответ председателя Следственного комитета на публикацию в соцсетях и СМИ о летнем отдыхе 2018 года Александра Бастрыкина в гостинице "Адиюх-Пэлас".

Глава Следственного комитета утверждает, что единственная его встреча с сенатором Рауфом Арашуковым произошла в зале Совета Федерации при его задержании. Фотографии своего пребывания в четырехзвездной гостинице в ауле Хабез Александр Бастрыкин разместил в одной из соцсетей. Глава Следственного комитета заявил, что гостиницу ему порекомендовали коллеги. За два дня, которые он в ней провел, он заплатил собственные средства. Подтверждающие это документы есть, заявила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Во время пребывания Бастрыкина в Хабезе главе Следственного комитета были переданы заявления от родственников убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова. После того, как эти документы были изучены в Москве, то, по решению Бастрыкина, они были переданы в производство Следственного комитета, подчеркнула Светлана Петренко.

Что касается распространенных по Интернету фотографий Александра Бастрыкина с сенатором Рауфом Арашуковым, то, подчеркнула Светлана Петренко, они являются грубым фотомонтажом. Заявление Светланы Петренко опубликовано на официальном сайте Следственного комитета России.

30 января 2019 года Басманный суд Москвы отправил на два месяца в следственный изолятор 32-летнего Рауфа Арашукова — одного из самых молодых российских сенаторов. Он обвиняется в организации убийства двух человек, участие в преступной группировке и давлении на свидетелей. По делу о хищении газа на 30 миллиардов рублей задержан отец сенатора — советник главы "Межрегионгаза" Рауль Арашаков.

5 февраля в отставку подал глава Хабезского района Карачаево-Черкесии.