Тема:
Дело Арашуковых 1 час назад
СК: Бастрыкин не встречался с Арашуковым во время отдыха в КЧР
Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с семьей Арашуковых. Это ответ председателя Следственного комитета на публикацию в соцсетях и СМИ о летнем отдыхе 2018 года Александра Бастрыкина в гостинице "Адиюх-Пэлас".
Глава Следственного комитета утверждает, что единственная его встреча с сенатором Рауфом Арашуковым произошла в зале Совета Федерации при его задержании. Фотографии своего пребывания в четырехзвездной гостинице в ауле Хабез Александр Бастрыкин разместил в одной из соцсетей. Глава Следственного комитета заявил, что гостиницу ему порекомендовали коллеги. За два дня, которые он в ней провел, он заплатил собственные средства. Подтверждающие это документы есть, заявила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.
Во время пребывания Бастрыкина в Хабезе главе Следственного комитета были переданы заявления от родственников убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова. После того, как эти документы были изучены в Москве, то, по решению Бастрыкина, они были переданы в производство Следственного комитета, подчеркнула Светлана Петренко.
Что касается распространенных по Интернету фотографий Александра Бастрыкина с сенатором Рауфом Арашуковым, то, подчеркнула Светлана Петренко, они являются грубым фотомонтажом. Заявление Светланы Петренко опубликовано на официальном сайте Следственного комитета России.
30 января 2019 года Басманный суд Москвы отправил на два месяца в следственный изолятор 32-летнего Рауфа Арашукова — одного из самых молодых российских сенаторов. Он обвиняется в организации убийства двух человек, участие в преступной группировке и давлении на свидетелей. По делу о хищении газа на 30 миллиардов рублей задержан отец сенатора — советник главы "Межрегионгаза" Рауль Арашаков.
5 февраля в отставку подал глава Хабезского района Карачаево-Черкесии.
Ранее по теме
-
Глава родного района сенатора Арашукова подал в отставку1 час назад
-
В Карачаево-Черкесии боятся Арашуковых и после ареста1 сутки назад
-
Дело Арашуковых: Кятов не признал вины и был арестован4 суток назад
-
Директор "Ессентукигоргаза" стал фигурантом дела Арашуковых4 суток назад
-
Дело Арашуковых: Песков призвал не спешить с выводами4 суток назад
-
Защита Рауля Арашукова планирует обжаловать его арест4 суток назад
Сейчас
Неизвестный угрожает взорвать храм Ильи Пророка в центре Москвы
Картина дня
-
Бастрыкин не встречался с Арашуковым в КЧР
- В Москве и области эвакуированы десятки тысяч человек
- Кокорин решил покаяться с помощью открытого письма
- Надгробие Карла Маркса раскрошили молотком
- Объявлен в розыск бывший руководитель банка "Открытие"
Самое читаемое
-
У трех суворовцев червями съедено по одному легкому: эпидемия эхинококкоза в училище
- Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на Никитском
- Валерия Иванова пытали до последнего, но не сломили
- Вмерзшее в дом тело женщины пришлось извлекать спецоборудованием
- Скончалась звезда сериала "Остаться в живых"
Вести.Экономика
-
Механизм обхода санкций не работает. Иран отказывает Европе
- Топ-10 самых впечатляющих древних построек в мире
- Почему статистика по экономике РФ вызвала жаркие споры?
- Рынок нефти готовится к сильному движению
- Apple пора расширяться: кого поглотит технологический гигант?
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Новый Mercedes-Benz V-Класса: премьера и сроки для России!
- Названы российские цены на самый большой седан Kia
- Новый Toyota Land Cruiser: первые сведения
- Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами
- Бюджетный кросс-хэтчбек Kia Rio получил клиренс почти в 20 см
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Тут помню, тут не помню: как плохой сон крадет частицы памяти
- Инструкция: в какое время дня лучше принимать витамины
- Каждый шестой житель планеты умирает из-за рака
- Говорят ученые: завтрак больше не самый важный прием пищи
Вести в 20.00
-
Пожар в звездном доме. Подробности
- Старый автобус, скользкая дорога: почему погибли дети
- Мадуро попрекнул Европу Каталонией
Вести-Москва
-
В Подмосковье ледяная глыба с крыши убила женщину
- Следить за показаниями счетчиков обяжут поставщиков, а не потребителей услуг
- Превратить Москву в город будущего поможет специалист из Франции
- Столица переходит на новые стандарты лечения рака
- Грибок, плесень и вечная сырость: жильцы дома в Сокольниках требуют расселения
- Реконструкция фонтанов на ВДНХ вышла на финишную прямую
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
- Отцом Прохора Шаляпина может быть его дед
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба