УЕФА может отменить правило "выездного гола"

Европейский футбольный союз готовит мини-реформу в регламенте проведения турниров под своей эгидой в ситуации с применением так называемого правила "выездного гола". Специалисты считают, что эта мера изжила себя и влияет на зрелищность. Заменой правилу могут стать послематчевые пенальти.

Это правило, которое действует в европейском футболе более 50 лет – с сезона 1965 года, — подразумевает, что в случае равенства забитых и пропущенных мячей в двухматчевых противостояниях евротурниров преимущество получает та команда, которая больше голов забила на чужом поле.

До сих пор считалось, что данная мера в определенном смысле более справедлива, чем, например, дополнительное время, послематчевые пенальти или переигровка встречи. Однако, ряд экспертов, в частности, известный английский футболист Гарри Линекер считают, что правило устарело. На его отмене настаивают и телевизионщики, настаивающие на том, что те же пенальти добавляют зрелищу интриги.

Совсем недавно правило "выездного гола" отменила Футбольная ассоциация (FA) Англии и в недавнем полуфинале Кубка английской лиги после основного времени игры "Челси" и "Тоттенхэма" (счет в играх — 2:1 и 0:1) пробивались 11-метровые штрафные.

Теперь и исполнительный комитет УЕФА задался целью отменить пресловутую норму регламента: решено, что Союз на заседании конгресса организации в Риме рассмотрит вопрос и будет рекомендовать отмену действующего правила, сообщает немецкое издание Kicker. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил отказываться от правила "выездного гола" и овертаймов.