"Беременная" от Киркорова поклонница внезапно умерла перед продажей квартиры

В "Прямом эфире" пытаются разобраться в обстоятельствах внезапной смерти 52-летней Светланы Сафиевой. Некоторое время назад преданная поклонница Филиппа Киркорова заявила о том, что ждет от него тройню. Однако уже вскоре стало понятно – у женщины нестабильная психика, а "беременность" была ложной.

Однако ее судьба привлекла внимание трагическими обстоятельствами, а теперь – и странной смертью буквально накануне продаже дорогостоящей квартиры в центре Москвы стоимостью 10 миллионов долларов.

Светлана скончалась утром 30 января: женщину доставили в коме из Центра здоровья, где она проходила лечение, а потом у нее остановилось сердце.

Домработница Филиппа Киркорова Люся в студии программы рассказала, что певец очень переживает из-за кончины преданной поклонницы, которая всегда приходила на его концерты с цветами и подарками.

Родные из Волгограда — племянница Светланы Оксана и удочеренная Олеся — срочно прилетели в Москву, чтобы проститься с тетей, которая была им как мать. А вот родные дети — дочь Евгения и сын Денис, сразу после смерти матери бросились разыскивать документы на квартиру.

Врачи, которые наблюдали и лечили Светлану, говорят, что у нее был целый "букет" заболеваний, однако она часто дистанцировалась от лечения – у нее была навязчивая идея "беременности".

Проблемы с психикой начались после зверского убийства мужа Светланы, которого ей прислали расчлененным. С тех пор возникли и проблемы в том числе с детьми.

Однако загадочная смерть буквально перед намечавшейся сделкой с элитной недвижимостью оставляет немало вопросов. Тем более что сама Светлана незадолго до смерти записала видеообращение, в котором говорила о поступавших ей угрозах.

Почему сын Сафиевой лишь спустя шесть дней после кончины матери приехал в морг? Что он говорит об общении с ней в последние годы? Куда подевались оставшиеся после смерти мужа Светланы особняки в Лос-Анджелесе, Лондоне и Монте-Карло? Куда пропала дочь Сафиевой и почему она не выходит на связь? И почему перед сделкой с квартирой она была уверена, что ее убьют?

Обсуждение этой трагической истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".