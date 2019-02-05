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5 февраля 201917:20

Подмосковную маршрутку присыпало песком после столкновения с самосвалом

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Груженый песком самосвал перевернулся после столкновения с маршруткой в окрестностях подмосковного Раменского. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

 

ДТП произошло около 16 часов 5 февраля в Раменской пойме. Судя по кадрам, грузовик нагнал притормозивший микроавтобус, следовавший по маршруту №38, а водитель в попытке уйти от столкновения выкрутил руль влево. Избежать аварии не удалось, более того, самосвал опрокинулся и засыпал проезжую часть и поврежденную маршрутку песком.

Информации о пострадавших не поступало, но на записях видно несколько карет скорой помощи на месте столкновения. Движение на этом участке дороги затруднено.

В непосредственной близости произошло еще одно ДТП с участием самосвала — у него, как отмечают водители, оказалась сплющена кабина. Подробностей произошедшего пока нет.

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