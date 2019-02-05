"Знакомого был транспорт": пьяный водитель устроил аварию и перевернулся. Видео

В Ставропольском крае, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, пьяный водитель вылетел на обочину и перевернулся.

Инцидент произошел в Шпаковском районе. Местный житель не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться. После непродолжительной погони водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. Его автомобиль перевернулся.

Сотрудники ДПС нашли беглеца торчащим из окна водительской двери и вызвали скорую. Однако совсем скоро выяснилось, что медицинская помощь ему не требуется — он просто был пьян. Полицейским 26-летний местный житель рассказал, что пил водку, а автомобиль не его: "Знакомого был транспорт".

Зато вскоре ему потребуется помощь юридическая: мужчина не в первый раз попадается за рулем в нетрезвом виде, и теперь ему грозит уголовное преследование.